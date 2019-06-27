В Татарстане 5,7 тысячи соципотечников не вносят ежемесячные платежи

ГЖФ назвал количество должников-соципотечников, которые не справляются с выплатами за жилье. «5,7 тысячи татарстанских семей-соципотечников, получивших квартиры по льготным условиям, не вносят ежемесячные платежи», — сообщила пресс-служба ГЖФ. В фонде отметили, что тем самым ухудшается положение других семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сумма их долга не указана.

«Госжилфонд проводит с должниками регулярную работу по взысканию платежей. С начала года соципотечникам, имеющим задолженность более двух месяцев подряд, направлено более 3 тысяч уведомлений (еженедельные СМС, обзвон и претензионные письма) о наличии непогашенной задолженности», — говорится в сообщении ГЖФ.

Помимо этого, каждый соципотечник информируется о наличии задолженности через личный кабинет участника на сайте ГЖФ и на сайте государственных услуг РТ.

В фонде подчеркнули, что «в отношении должников, не реагирующих на предупреждения, специалисты Фонда ведут судебную претензионно-исковую деятельность».

При этом Госжилфонд готов идти навстречу должникам, которые хотят заплатить, но пока временно не справляются с финансовой нагрузкой, отмечается в сообщении. «Фонд рассматривает каждый случай в индивидуальном порядке и предлагает гражданам различные варианты решения ситуации: увеличение срока рассрочки платежей или переход в аренду жилья.

В отношении злостных неплательщиков, отказывающихся выполнять свои договорные обязательства, могут быть приняты крайние меры — в виде выселения из занимаемого жилья на основании судебного решения.

Начиная с 2005 года Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан реализует программу социальной ипотеки. За весь период реализации программы на льготных условиях смогли улучшить свои жилищные условия 116,9 тысячи семей.



Только в 2019 году в городах и районах Татарстана запланировано строительство 165 домов на 7,8 тыс. квартир, общей площадью 438,3 тыс. кв. м. Дома будут строиться за счет инвестиционной программы Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 45 объектов на 2 069 квартир общей площадью 119,4 тыс. кв. м