Ушел из жизни актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго

На 74-м году скончался известный американский актер Билли Драго.

Артист ушел из жизни в понедельник, 24 июня, в Лос-Анджелесе. О кончине Драго сообщил его представитель только сегодня.



Причина смерти не уточняется, передает The Hollywood Reporter.



Настоящее имя актера — Уильям Юджин Берроуз. Мировую популярность он обрел благодаря роли гангстера Фрэнка Нитти, реально существовавшего в жизни, в фильме «Неприкасаемые». Также он прославился, сыграв демона в сериале «Зачарованные».

Отличался ролями преступников, маньяков, убийц. Снимался в таких телевизионных проектах, как «Секретные материалы», «Детективное агентство «Лунный свет», «Сверхъестественное». Среди фильмов — «Отряд Дельта 2», «Крутой Уокер», «У холмов есть глаза».

Всего Билли Драго сыграл в 107 кинокартинах.

Напомним, ранее появилась информация о смерти основателя группы «Високосный год» Ильи Калинникова.