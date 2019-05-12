Самолет, направлявшийся в Уфу, экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: Алексей Мраев

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Северный ветер" был вынужден экстренно сесть в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает «Рен ТВ».

Воздушное судно направлялось из Антальи в Уфу. В 7.41 по московскому времени лайнер приземлился. Уже менее чем через два часа он направился в пункт назначения.

Напомним, ранее в аэропорту Оренбурга самолет Boeing 737, который прибыл из Москвы, совершил жесткую посадку, сообщает «РИА Новости».

Представитель авиакомпании Nordwind Игорь Александров подчеркнул, что после аварии в Шереметьево все перестраховываются.

