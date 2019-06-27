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19 лет назад КС РФ признал, что Татарстан не является суверенным государством

00:20, 27.06.2019
19 лет назад КС РФ признал, что Татарстан не является суверенным государством
Фото: mil.ru

19 лет назад, 27 июня 2000 года, Конституционный суд РФ по запросу группы депутатов Государственной думы проверил отдельные положения конституций Башкирии и Татарстана, а также Адыгеи, Ингушетии, Коми, Северной Осетии — Алании на соответствие Конституции РФ.

В результате суд признал утратившими силу отдельные положения конституций республик признаны утратившими силу и не подлежащими применению. Так, было признано утратившим силу положение Конституций Татарстана, о том что РТ является суверенным государством, следует из определения суда на официальном портале правовой информации.

Также были признаны недействительными положения Конституции РТ о том, что республика может вступать в отношения с другими государствами, заключать международные договоры, обмениваться дипломатическими, консульскими, торговыми и иными представительствами, участвовать в деятельности международных организаций и т.д.

ОбществоИстория Татарстан
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