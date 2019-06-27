19 лет назад КС РФ признал, что Татарстан не является суверенным государством

19 лет назад, 27 июня 2000 года, Конституционный суд РФ по запросу группы депутатов Государственной думы проверил отдельные положения конституций Башкирии и Татарстана, а также Адыгеи, Ингушетии, Коми, Северной Осетии — Алании на соответствие Конституции РФ.

В результате суд признал утратившими силу отдельные положения конституций республик признаны утратившими силу и не подлежащими применению. Так, было признано утратившим силу положение Конституций Татарстана, о том что РТ является суверенным государством, следует из определения суда на официальном портале правовой информации.

Также были признаны недействительными положения Конституции РТ о том, что республика может вступать в отношения с другими государствами, заключать международные договоры, обмениваться дипломатическими, консульскими, торговыми и иными представительствами, участвовать в деятельности международных организаций и т.д.