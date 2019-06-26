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Экономика

Стоимость биткоина превысила $13 тысяч

23:52, 26.06.2019
Стоимость биткоина превысила $13 тысяч
Фото: pixabay.com

Стоимость биткоина превысила $13 тыс. Это произошло впервые за 18 месяцев.

Криптовалюта выросла на 14,7%, до $13 475, сообщает Reuters со ссылкой на биржу Bitstamp.

В целом с начала года цена биткоина подскочила более чем на 260%, хотя и остается ниже своего всеобщего уровня. Максимальную отметку в $20 тыс. криптовалюта преодолела в декабре 2017 года.

Напомним, что сегодня цена биткоина впервые с января прошлого года превысила отметку в 12 тысяч долларов.

Экономика
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