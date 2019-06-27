Альбом Леди Гага и Брэдли Купера стал самым продаваемым в мире

Альбом-саундтрек певицы Леди Гага и актера Брэдли Купера к фильму «Звезда родилась» был распродан тиражом в 6 млн экземпляров и стал дважды платиновым на территории США.



Это дает ему статус самой продаваемой пластинки в мире, передает Variety.



Альбом A Star Is Born был выпущена Interscope Records в 2018 году. Он занял первое место в чарте Billboard 200, а также возглавил чарты многих западных стран.

Напомним, в феврале этого года Леди Гага победила в номинациях «Лучшая песня, написанная для кино и телевидения» и вместе с Бредли Купером в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» с треком Shallow из альбома A Star Is Born.

