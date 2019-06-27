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Альбом Леди Гага и Брэдли Купера стал самым продаваемым в мире

01:35, 27.06.2019
Альбом Леди Гага и Брэдли Купера стал самым продаваемым в мире
Фото: youtube.com

Альбом-саундтрек певицы Леди Гага и актера Брэдли Купера к фильму «Звезда родилась» был распродан тиражом в 6 млн экземпляров и стал дважды платиновым на территории США.

Это дает ему статус самой продаваемой пластинки в мире, передает Variety.

Альбом A Star Is Born был выпущена Interscope Records в 2018 году. Он занял первое место в чарте Billboard 200, а также возглавил чарты многих западных стран.

Напомним, в феврале этого года Леди Гага победила в номинациях «Лучшая песня, написанная для кино и телевидения» и вместе с Бредли Купером в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» с треком Shallow из альбома A Star Is Born.

ОбществоКультура
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