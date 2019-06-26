Украина отклонила предложение России по украинским морякам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что страна не будет принимать предложение России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам.

«Получили российскую дипломатическую ноту. Россия «отчиталась» о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, точнее, о своем нежелании это решение выполнять», — написал он в Facebook.

По его словам, Россия потребовала, чтобы Украина признала «судебное преследование моряков, а косвенно и оккупацию Крыма», а также потребовала «действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России».

«Так не будет», — заверил он.

Ранее Министерство иностранных дел России направило в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.