Россия указала Украине на законные способы для освобождения моряков, задержанных в Керченском проливе

Министерство иностранных дел России направило в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

В одной из нот также говорится, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, говорится в сообщении МИД.

Ранее МИД Украины подготовил ноту для российского внешнеполитического ведомства, в которой запросил информацию о времени и месте возвращения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Напомним, что в ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе три военных корабля Украины, на которых находились 24 военнослужащих. Их обвиняют в попытке незаконного пересечения границы по предварительному сговору.