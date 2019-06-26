В Венесуэле прошла новая попытка госпереворота

Власти Венесуэлы предотвратили очередную попытку государственного переворота и покушения на президента страны Николаса Мадуро.

Как сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, группа людей хотела захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля и провозгласить его президентом Венесуэлы

Что касается покушения на Мадуро, то его готовили боевые группы «Сукре», «Ландер» и «Улисес», пишет ТАСС.

Напомним, в начале мая глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что очередная попытка свержения президента страны Николаса Мадуро оказалась неудачной. Он призвал жителей Венесуэлы вновь выйти на улицы.