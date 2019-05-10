Гуаидо призвал жителей Венесуэлы вновь выйти на улицу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо призвал граждан выйти на улицы городов страны в субботу, 11 мая. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Таким образом политик намерен поддержать Национальную ассамблею, большинство депутатов которой выступают против действий властей. По его словам, «диктатура сейчас переживает наихудший момент, она полна недоверия, предательства и заговоров».

«Я защищаю Венесуэлу и Национальную ассамблею на улице!» — подчеркнул он.

Напомним, ранее Гуаидо сообщил о провале попытки свергнуть президента Венесуэлы Николоса Мадуро.