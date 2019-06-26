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Врио главы Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов

20:39, 26.06.2019
Врио главы Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Он будет занимать эту должность до вступления в должность лица, избранного главой региона, передает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Сегодня президент встретился в Москве с Евкуровым, который рассказал ему об итогах своей работы за 11 лет и лично попросил об отставке.

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