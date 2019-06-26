РБК: начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов написал заявление об отставке по выслуге лет.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, на данный момент Петухов находится в отпуске, приказ об увольнении пока не подписан.



Ранее президент РТ Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Таким образом, уволены генерал-майор полиции Андрей Пучков — начальник УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении Голунова, и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин.