Прокуратура назвала возможные причины пожара в Нотр-Дам

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электричества. Об этом сообщил парижский прокурор Реми Хейц.

По его словам, проведенное расследование пока не смогло установить точную причину произошедшего. При этом прокурор отметил, что доказательств того, что пожар стал следствием преступного умысла, нет, сообщает Le Figaro.



Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор получил серьезные повреждения. В середине мая Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации здания.



Законопроект предусматривает проведение работ по восстановлению Нотр-Дама за счет пожертвований. Для людей, которые внесут свой финансовый вклад, предусмотрены налоговые льготы.

