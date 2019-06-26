Мантуров объяснил выбор люксов в командировках тем, что только они были свободны

Министр промышленности Денис Мантуров, комментируя свои траты в командировках, заявил, что останавливался в номерах класса люкс в связи с тем, что только они были свободны и доступны.



«Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях», — сказал министр.



Мантуров также отметил, что министерство полностью вписывается в установленные государством нормативы и все траты были определены бюджетом министерства и согласованы заранее, пишут «Ведомости».

Ранее Transparency International Россия выяснила, что Минпромторг и его глава Денис Мантуров за 2016—2017 годы потратили на проживание в зарубежных отелях как минимум 19,3 млн рублей. В исследовании отмечается, что в ноябре 2016 года в Шанхае министр жил в президентском люксе The Peninsula Shanghai за 1 млн 388 тыс. рублей в сутки.

