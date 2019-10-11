Айрат Фаррахов: порядок обеспечения инвалидов санаторными путевками могут изменить

Фото: Инна Серова

До 1 февраля правительство России должно решить вопрос об обеспечении санаторно-курортным лечением, сообщил депутат Государственной думы РФ Айрат Фаррахов на проходящем в республиканском отделении ФСС заседании круглого стола с родителями детей-инвалидов.

— Модель предоставления санаторно-курортных путевок сегодня не работает, уточнил Фаррахов. — Один человек едет за счет 15, которым государство тоже должно путевки.

По его словам, сумма, исходя из которой оплачивается один день пребывания в санатории, слишком мала, чтобы обеспечить лечение в нормальном режиме:

— Ребенку раз в четыре года санаторий — это мертвому припарки.

Инвалид Ильнур Хадибуллин уточнил, что он стоит в очереди на санаторную путевку с 2013 года.

Ранее «Реальное время» писало, что в Общественной палате РТ прошел круглый стол по проблемам детей-инвалидов.