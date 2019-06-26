Путин встретится с Трампом в Осаке 28 июня

Президент России Владимир Путин проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня.

Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча пройдет во второй половине дня и может продлиться около часа. По его словам, лидеры сами определят повестку дня встречи.

«Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты — Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее», — цитирует ТАСС помощника президента РФ.



Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии.

