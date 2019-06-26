Фаттахов пообещал поднять зарплаты специалистов по работе с молодежью в РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов сообщил, что зарплаты специалистов по работе с молодежью в республике будут повышены до средних зарплат в социальной сфере.

Он рассказал, что с 1 июля педагоги в подростковых клубах и другие специалисты в сфере работы с молодежью будут получать около 32 тысяч рублей в месяц. Ранее средняя зарплата работников составляла 21 тысячу рублей, отметил министр.

«Мы прошли долгий путь согласований в ЦЭСИ, президент поддержал, спасибо», — передает слова Фаттахова корреспондент «Реального времени».

Ранее «Реальное время» разбирало итоги первого года работы нового министерства — Минмолодежи РТ. В ноябре 2018 года Фаттахов провел первое заседание общественного совета при министерстве. Во время заседания он обозначил векторы развития вверенного ему ведомства, среди которых важным направлением назвал и работу с кадрами.

