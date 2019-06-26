Совет Федерации одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Совет Федерации на сегодняшнем заседании одобрил законопроект, вводящий механизм компенсации части ипотечного кредита многодетным семьям.

Документ предполагает выплаты до 450 тысяч рублей семьям, в которых третий или последующие дети родились после 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Если имеющаяся задолженность по основному долгу меньше 450 тысяч рублей, то оставшиеся средства направляются на погашение процентов за пользование кредитом.

Отмечается, что закон был разработан «во исполнение поручения президента РФ».

Право на компенсацию получат только граждане РФ. Правительство определит порядок реализации этих мер господдержки, включая порядок обращения граждан за их предоставлением и необходимый перечень документов. Агентом кабмина будет выступать АО «Дом.РФ».