Минниханов обсудил с исполнительным директором FINA развитие Центра водных видов спорта в Казани

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с исполнительным директором Международной федерации водных видов спорта (FINA) Корнелем Маркулеску.

В частности, стороны обсудили вопросы развития Центра водных видов спорта в Казани, а также подготовку к текущим мероприятиям, которые проводятся под эгидой FINA в столице Татарстана, — это в том числе этапы кубка мира по синхронному плаванию, по прыжкам в воду и по плаванию.

Кроме того, Рустам Минниханов и Корнель Маркулеску обсудили вопросы, связанные с подготовкой и проведением других мероприятий в будущем, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что сегодня Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве, основной целью которой является участие в заседании Госсовета РФ.

