Минниханов опубликовал фотографию с главами Чечни и Тывы с заседания Госсовета РФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в соцсетях опубликовал совместную фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой Тывы Шолбаном Кара-оолом, которая была сделана перед началом заседания Госсовета РФ в Кремле.



Фотографию с главами Чечни и Тывы президент РТ подписал: «С братьями!».



Напомним, что сегодня в Кремле президент России Владимир Путин проводит заседание Госсовета РФ, которое посвящено вопросу модернизации дорожного движения.

Ожидается, что с докладами выступят руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт», глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт.



Кроме того, в совещании принимает участие врио главы Башкирии Радий Хабиров.