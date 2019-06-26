Минниханов и Хабиров примут участие в заседании Госсовета под председательством Путина

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и врио главы Башкирии Радий Хабиров примут участие в заседании Госсовета, которое 26 июня в Кремле проведет президент России Владимир Путин.

Как следует из плана, размещенного пресс-службой президента РТ, заседание пройдет по вопросу «О создании сети качественных и безопасных автомобильных дорог».



Радий Хабиров ранее сообщал, что во время Госсовета в Кремле доложит информацию о состоянии транспортной системы региона.



По информации пресс-службы Кремля, в ходе заседания будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.



С докладами выступят руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт», глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт.

