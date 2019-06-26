Комитет Госсовета РТ выступил за законопроект, разрешающий гражданам с ВИЧ усыновлять родственников

Депутаты комитета Госсовета РТ по социальной политике поддержали законопроект, который вносит изменения в Семейный кодекс республики. Например, он разрешит гражданам с ВИЧ или гепатитом С усыновлять родственников.

Речь идет об утвержденном в России перечне заболеваний, при наличии одного из которых гражданин не может стать опекуном, попечителем или усыновителем. На заседании комитета Госсовета РТ уточнили, что подразумеваются ситуации, когда гражданин с заболеванием проживает с ребенком. В таких случаях, согласно рассматриваемому законопроекту, суд может разрешить усыновить ребенка. Кроме того, документ предусматривает право на алименты для предпенсионеров, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, разрешающий людям, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С, усыновлять детей, брать их под опеку в приемную или патронатную семью.

