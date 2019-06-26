Правительству не хватило на программы льготного автокредитования 10 млрд рублей

Правительство РФ дополнительно выделяет на программы льготной покупки автомобилей 10 млрд рублей, из них 6 млрд будут направлены на автокредитование, 4 млрд — на лизинг.

Первые три млрд рублей из общей суммы правительство возьмет в резервном фонде, а остальную часть, со слов премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, — в конце года путем корректировок бюджета, сообщает «Российская газета».

На этот год правительство изначально заложило на поддержку спроса на автомобили 10,4 млрд рублей. Но на прошлой неделе эти средства закончились.

Напомним, ранее автопроизводители сообщили, что автомобильный рынок России вернется в состояние кризиса без программ господдержки.

