Новости промышленности

13:48 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Правительству не хватило на программы льготного автокредитования 10 млрд рублей

13:19, 26.06.2019
Правительству не хватило на программы льготного автокредитования 10 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Правительство РФ дополнительно выделяет на программы льготной покупки автомобилей 10 млрд рублей, из них 6 млрд будут направлены на автокредитование, 4 млрд — на лизинг.

Первые три млрд рублей из общей суммы правительство возьмет в резервном фонде, а остальную часть, со слов премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, — в конце года путем корректировок бюджета, сообщает «Российская газета».

На этот год правительство изначально заложило на поддержку спроса на автомобили 10,4 млрд рублей. Но на прошлой неделе эти средства закончились.

Напомним, ранее автопроизводители сообщили, что автомобильный рынок России вернется в состояние кризиса без программ господдержки.

ПромышленностьЭкономикаОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров