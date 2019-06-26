Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации родным жертв авиакатастрофы 2014 года над Донбассом

Авиакомпании Malaysia Airlines удалось заключить досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, которые погибли в авиакатастрофе 17 июля 2014 года.

Тогда лайнер, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью Украины из пусковой установки российского производства. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Соглашение о компенсации удалось достичь с большинством семей в 2016 году, но некоторые собирались действовать через суд. Тем не менее авиакомпании удалось договориться со всеми родственниками, сообщает ВВС. Сумма сделки не разглашается.

Напомним, ранее представитель Международной следственной группы заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

