АО ТСНРУ займется реставрацией Алафузовского дворца в Казани за 160 млн рублей
Контракт на ремонт здания Алафузовского дворца (сейчас здание отдано центру «Созвездие-Йолдызлык») получило АО ТСНРУ. Компания предложила цену в 159,9 млн рублей.
Тендер предполагает проведение работ по ремонту и реконструкции здания по адресу: ул. Гладилова, 49. В том числе восстановление фасадов, чистка лепнины и отделка внутренних интерьеров, следует из документации.
Напомним, что ТСНРУ специализируется именно на реставрации исторических памятников. В мае компания получила контракт на завершение ремонта Апанаевской мечети в Казани.
Справка
Здание Алафузовского дворца было возведено приблизительно в 1890 году по проекту архитектора Л.К.Хрщоновича на средства крупного казанского промышленника И.И. Алафузова. Оно задумывалось как образовательный центр для рабочих текстильных мануфактур. Однако вскоре центр превратился в театр. После революции здесь был Рабочий дворец, а позднее — Дворец культуры льнокомбината имени В. И. Ленина. Далее в здании располагался Татарский театр юного зрителя. Теперь же здание передали ГБУ «Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык». Однако центр не может въехать в этот исторический памятник из-за его авариного состояния.
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