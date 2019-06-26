АО ТСНРУ займется реставрацией Алафузовского дворца в Казани за 160 млн рублей

Контракт на ремонт здания Алафузовского дворца (сейчас здание отдано центру «Созвездие-Йолдызлык») получило АО ТСНРУ. Компания предложила цену в 159,9 млн рублей.

Тендер предполагает проведение работ по ремонту и реконструкции здания по адресу: ул. Гладилова, 49. В том числе восстановление фасадов, чистка лепнины и отделка внутренних интерьеров, следует из документации.

Напомним, что ТСНРУ специализируется именно на реставрации исторических памятников. В мае компания получила контракт на завершение ремонта Апанаевской мечети в Казани.