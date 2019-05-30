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Реставрацию Апанаевской мечети в Казани продолжит АО ТСНРУ

11:42, 30.05.2019
Реставрацию Апанаевской мечети в Казани продолжит АО ТСНРУ
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» определила исполнителя тендера на реставрацию Апанаевской мечети в Казани. АО ТСНРУ (принадлежит Минземимущества РТ) возьмется за работу за 20,3 млн рублей.

Из сообщения следует, что АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» стало единственным участником аукциона.

Работы будут профинансированы из федерального бюджета. Согласно условиям контракта, они должны вестись до 30 октября 2020 года. Согласно техзаданию, планируются как отделка фасада, так и внутренние работы. Кроме того, будет проведена реставрация минарета.

Напомним, в 2016 году при реставрации мечети ООО «Сайяр» на фасаде остались повреждения.

Общество Татарстан
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