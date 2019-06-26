Члены Совфеда одобрили закон о приостановке ДРСМД

Закон о приостановке договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности поступает на подпись президенту РФ. Сегодня он был одобрен на заседании Совфеда.

Законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД был внесен в парламент президентом РФ Владимиром Путиным 30 мая, сообщает «РИА Новости».

В документе предлагается приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

