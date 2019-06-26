Скворцова: «В ОМС входит 95% всего объема медицинской помощи и всех современных медуслуг»

Почти 95% объема современной медицинской помощи входит в ОМС, то есть бесплатно предоставляется россиянам, которые застрахованы в системе обязательного медицинского страхования, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

— Это система, которая обеспечивает социальное равенство при реализации права каждого человека на сохранение здоровья, — считает министр.

Она подчеркнула, что для увеличения доступности медпомощи ведомство намерено создать систему защиты прав пациентов, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова озвучила, сколько специалистов работает в российской медицине.

