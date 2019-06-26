Жириновский предложил запретить ввоз «Боржоми» в Россию

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с нападением на депутата Госдумы РФ в Тбилиси.

По его словам, российским властям следует жестко отреагировать, в том числе запретить ввоз напитка «Боржоми», а также начать проверки деятельности и документов грузинских предпринимателей в России, а «по итогам нелегалов отправлять домой».

«Многие грузины сами недовольны, что мы не убрали в их стране проамериканский режим в 2008 году, потому что понимают, что будущего у Грузии без России нет. Они пришли к нам сами 200 лет назад», — сказал Жириновский «Парламентской газете».

Он добавил, что сейчас Грузии грозит раздел между соседями.

Напомним, 20 апреля в Грузии началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Глава делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией.