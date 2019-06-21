Новости общества

14:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кремль назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

14:06, 21.06.2019
Кремль назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией
Фото: flickr.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вчерашние протесты в Тбилиси русофобской провокацией.

«И, конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России... Это требует крайнего осуждения», — цитирует его RT.

Напомним, вчера в Грузии началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Глава российской парламентской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.

Число пострадавших во время акций протеста в Тбилиси составило 240 человек.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров