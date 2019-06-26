Об уходе из спорта 40 лет назад объявил боксер Мохаммед Али

Ровно 40 лет назад, 26 июня 1979 года, объявил об уходе из спорта один из самых известных боксеров в истории мирового бокса Мохаммед Али (урожденный Кассиус Марселлус Клей-младший).



Кассиус Марселлус Клей-младший родился 17 января 1942 года в американском городе Луисвилл. Начал заниматься боксом в 12 лет.

В 1960 году одержал победу на Олимпийских играх в Риме, в 1962 году завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе. В тот же год Кассиус Клей вступил в организацию «Нация ислама» и сменил имя на Мохаммед Али.

За свою карьеру Мохаммед Али восемь раз становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964—1966, 1974—1978). Также он является пятикратным обладателем титула «Боксер года» и звания «Боксер десятилетия».



После завершения карьеры Мохаммед Али занимался общественной и благотворительной деятельностью, являлся послом доброй воли ЮНИСЕФ.



Мохаммед Али умер в июне 2016 года на 75-м году жизни. Причиной смерти стал септический шок.

