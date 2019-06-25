Ак Барс Банк снизил ставки на ипотеку до 9,7% годовых

С 24 июня Ак Барс Банк снизил процентные ставки на ипотечные кредиты для физических лиц. Новые условия действуют для приобретения первичного и вторичного жилья, а также для рефинансирования кредитов других банков.

По программе «Перспектива» возможно купить квартиру на этапе строительства по ставке от 9,7% годовых при наличии зарплатной карты Ак Барс Банка. Базовая ставка кредитования составляет от 10,3%, а если подать заявку на кредит у ключевых компаний-партнеров, то ставка снижается до 10%. Предложения действуют при первоначальном взносе от 20%.

На покупку вторичного жилья по программе «Мегаполис» действует базовая ставка 10,7% годовых. При подаче заявки у ключевых компаний-партнеров банка ставка составит 10,4%, при наличии зарплатной карты — 10,1%.

Рефинансировать ипотечный кредит можно по ставке от 10,1% годовых. При наличии дополнительных кредитов ставка составит от 10,7%.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку на кредит по сниженным ставкам можно на сайте банка.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал