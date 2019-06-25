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Украина решила отозвать посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ

16:26, 25.06.2019
Украина решила отозвать посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ
Фото: commons.wikimedia.org / PPCOE

Украина отзовет своего посла при Совете Европы. Причиной для этого стало решение ПАСЕ о возвращении в организацию представителя России.

«Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение пригласить российскую делегацию на июньскую сессию.

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