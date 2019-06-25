Делегацию из России пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующую резолюцию ассамблея приняла в ночь на 25 июня.

Согласно итогам голосования, за резолюцию высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались. Вместе с тем в резолюции остались моменты, которые касаются возможности опротестовать полномочия делегации, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что обсуждение вопроса шло около девяти часов.

Напомним, ранее Государственная дума и Совет Федерации сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Всего в нее вошли семь сенаторов и 11 депутатов. В начале июня комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.

