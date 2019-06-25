Самарский Следком возбудил уголовное дело об убийстве дзюдоиста в кафе

Накануне в Тольятти в кафе «Левша» был убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кроме того, возбуждено дело о покушении на убийство, поскольку в конфликте был ранен еще один молодой человек. Он получил огнестрельные и ножевые ранения.

Подозреваемый в покушении задержан. Подозреваемый в убийстве спортсмена объявлен в розыск.

Судя по сообщению СУ СКР по Самарской области, все указанные участники событий, кроме Кушнира, являются гражданами неуказанной соседней республики.

«По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшим были причинены из-за личных неприязненных отношений», — говорится в релизе Следкома.

Напомним, что 1 июня в Подмосковье бывшего спецназовца Никиту Белянкина убили в бытовой драке у кафе. Он вступился за двух мужчин, которых избивали около десяти человек. В потасовке военного ударили ножом в сердце. После этого ряд подозреваемых задержали, другие сбежали в Армению. Двое были арестованы судом.