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Происшествия

Суд арестовал второго подозреваемого по делу об убийстве бойца спецназа ГРУ

20:43, 05.06.2019
Суд арестовал второго подозреваемого по делу об убийстве бойца спецназа ГРУ
Фото: pixabay.com

Красногорский городской суд Подмосковья арестовал Сергея Ходжояна — обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина.

Он пробудет в СИЗО 2 августа 2019 года, пишет «РИА Новости».

Напомним, что бывшего спецназовца Никиту Белянкина убили вечером 1 июня в Подмосковье. Он вступился за двух мужчин, которых избивали около десяти человек. В потасовке военного ударили ножом в сердце. После этого ряд подозреваемых задержали, другие сбежали в Армению.

Ранее сегодня суд арестовал на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна, также подозреваемого в причастности к убийству Белянкина.

Происшествия
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