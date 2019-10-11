В татарстанском отделении ФСС выявили поставщика дешевых китайских колясок под видом дорогих

Фото: Инна Серова

О первых результатах ревизии в татарстанском ФСС сообщил зампредседателя ФСС России Алексей Кошелев на проходящем сейчас круглом столе с родителями детей-инвалидов:

— Ревизия нашла пока только одно нарушение, с ИП Закировым.

Кошелев уточнил, что Закиров, по данным проверяющих, поставлял китайские дешевые низкокачественные коляски под видом дорогих и качественных — по 22 тысячи рублей. Подобные же данные о подмене дорогих технических средств реабилитации имеются об этом же предпринимателе в части поставок протезов и ортопедической обуви, добавил Кошелев.

Ранее «Реальное время» писало, что Госдума намерена изменить порядок финансирования санаторно-курортных путевок для инвалидов.