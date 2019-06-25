Новости общества

10:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские ученые разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами и минералами

09:32, 25.06.2019
Российские ученые разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами и минералами
Фото: pixabay.com

В России может появиться пиво, обогащенное витаминами и минералами, которое не вызывает похмелье. Рецепт напитка разработали химики Уральского федерального университета (УрФУ).

Специалисты из Екатеринбурга в партнерстве с коллегами из петербургского университета ИТМО решили использовать при варке пива экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающие токсичное воздействие алкоголя, сообщили в пресс-службе вуза.

«Другими словами, в результате нашей работы и пиво становится функциональным продуктом», — заявил профессор УрФУ Елена Ковалева

Отмечается, что при употреблении такого пива человек будет получать полезные витамины и минералы без головной боли.

Напомним, ранее общественная организация «Опора России» предложила запретить пивные напитки.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров