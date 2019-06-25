Российские ученые разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами и минералами

В России может появиться пиво, обогащенное витаминами и минералами, которое не вызывает похмелье. Рецепт напитка разработали химики Уральского федерального университета (УрФУ).

Специалисты из Екатеринбурга в партнерстве с коллегами из петербургского университета ИТМО решили использовать при варке пива экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающие токсичное воздействие алкоголя, сообщили в пресс-службе вуза.

«Другими словами, в результате нашей работы и пиво становится функциональным продуктом», — заявил профессор УрФУ Елена Ковалева

Отмечается, что при употреблении такого пива человек будет получать полезные витамины и минералы без головной боли.

Напомним, ранее общественная организация «Опора России» предложила запретить пивные напитки.