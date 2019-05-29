«Опора России» предложила запретить пивные напитки

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей, например ром-кола и джин-тоник, «отвертка». Соответствующее письмо направлено в Министерство финансов РФ.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителя организации, эта мера позволит очистить рынок от так называемой псевдопродукции.

По мнению экспертов, если запрет будет принят, то слабоалкогольные коктейли могут подорожать примерно на 40%.

Ранее сообщалось, что объем производства напитков на основе пива в 2018 году увеличился на 23%. Пивоваренная отрасль в целом прибавила 4,1%.