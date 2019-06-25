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ФСБ пресекла канал поставки героина из Башкирии в Самарскую область

08:46, 25.06.2019
ФСБ пресекла канал поставки героина из Башкирии в Самарскую область
Фото: realnoevremya.ru

Под Самарой задержаны члены этнической ОПГ, перевозившие наркотики из Башкирии.

Сотрудники ФСБ вычислили лидера группировки и двоих ее участников, у которых позже силовики изъяли более 10 килограммов героина. Злоумышленники обвиняются в незаконном производстве, сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере, уточнили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В ведомстве отметили, что канал поставок наркотиков в регион из Башкирии был пресечен.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.

Напомним, в прошлом году ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов в Пермь.

Общество Башкортостан
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