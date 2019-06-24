СМИ: правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Фото: Максим Платонов

Правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо в связи с появлением измененного демпфирующего механизма. Предполагается, что он сможет сдержать цены в пределах инфляции.



ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа. Он сможет заработать задним числом с 1 июля 2019 года.

Напомним, что правительство продлило до 1 июля соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин, заключенное в ноябре 2018 года.

Ранее в правительстве сообщили, что данные Росстата о росте цен на бензин в России на 17,5% в мае касаются оптового и биржевого сегментов.