Правительство прокомментировало данные Росстата о росте цен на бензин на 17,5% в мае

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В правительстве сообщили, что данные Росстата о росте цен на бензин в России на 17,5% в мае касаются оптового и биржевого сегментов.

«В связи с противоречивыми трактовками статистических данных отчета Росстата по динамике цен на бензин поясняем. Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т. е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года», — приводит сообщение кабмина ТАСС.

При этом рост розничных цен на топливо с начала года соответствует параметрам заключенных в ноябре 2018 года соглашений с нефтяными компаниями. Он составил 2,3%.

Ранее сообщалось, что производители автомобильного бензина в России резко увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года. В среднем цены на бензин в прошлом месяце, по данным Росстата, выросли на 17,5%.