ЦБ выявил в потребительских кредитах ловушку для населения и банков

Замглавы ЦБ РФ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в перспективе может оказаться ловушкой и для населения, и для банков, сообщает РБК.

Со слов Тулина, Центробанк принимает меры по сдерживанию темпов роста объема выдаваемых кредитов. Он отметил, что, несмотря на то, что определенные меры уже ввели, это не привело к видимому падению годовых темпов роста, хотя месячные и квартальные показатели снижаются. Представитель ЦБ добавил, что три четверти пути по оздоровлению банковского сектора уже пройдено. «Таких крупных масштабных печальных событий, как в 2017 году, мы больше не ожидаем», — прогнозирует Тулин.

Напомним, ранее первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор обеспокоен вновь начавшей расти долговой нагрузкой населения.

По ее словам, существенно снизились процентные ставки, но в последнее время вновь начала расти долговая нагрузка. Юдаева также добавила, что в настоящее время потребительское кредитование замедляется, но снижение долговой нагрузки не происходит.