Денис Глушаков: «Я всегда и все говорил в глаза Каррере, поэтому был ему невыгоден»

Полузащитник Денис Глушаков ответил на вопросы о «Спартаке» и бывшем тренере клуба, Массимо Карерре,с которым у футболиста был конфликт.

— Опиши «Спартак» тремя словами.

— Скандалы, интриги, расследования.

— Опиши одним словом время в «Спартаке».

— Счастье.

— Массимо Каррера тремя словами.

— Давай не будем про него вообще. Он мне неинтересен просто.

— В 2017 году в «Спартаке» тебя все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы ты ушел из команды. Если бы можно было вернуть время назад, поступил бы где-нибудь иначе?

— Нет. Там моей вины нет особо. Если были вопросы — пришли бы на базу, предъявили, когда у нас результат был плохой.

Я ни от кого не скрывался. Тренеру я всегда все говорил прямо в глаза, в лоб. За что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.

— И ты ни о чем не жалеешь?

— Нет. Это все постановочное, это просто рэкет. И все.

— Обещаешь, что когда-нибудь все расскажешь?

— Да, я обещаю. Я все расскажу.

— Почему так долго тянешь с этим?

— Идет бракоразводный процесс. Там тоже некоторые люди замешаны.

Все, что бы я сейчас ни говорил, вывернули бы по-другому, — приводит слова Глушакова ютуб-канал «Макарена».

Напомним, что на прошедшей неделе «Спартак» объявил о расторжении контракта с футболистом. Он получит 100 млн. рублей неустойки. Как сообщается, контракт с 32-летним игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Договор был рассчитан до 30 июня 2020 года.



Денис Глушаков перешел в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской премьер-лиги, в которых записал на свой счет 3 гола и получил 2 желтые карточки. «Спартак» по итогам чемпионата занял пятое место в турнирной таблице.

