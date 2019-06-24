На набережной озера Кабан в Казани сменили плей-лист

PR-директор бара «Соль», автор телеграм-канала об электронной музыке Dynamic Meditation Андрей Шафоростов составил новый летний плей-лист для набережной озера Кабан в Казани.

«Плей-лист задуман как саундтрек для вдумчивой прогулки по озеру или расслабленного созерцания окружающего ландшафта. Это преимущественно атмосферная музыка, которая, я надеюсь, зазвучит по-новому, взаимодействуя с пространством озера. Наполовину плей-лист состоит из треков российских электронных музыкантов и просто симпатичной мне музыки из разных точек земного шара», — приводит его слова instagram-аккаунт озера.

Отмечается, что также будут звучать песни татарского певца Илгама Шакирова.

Ранее блогер Илья Варламов опубликовал пост про «плохую Казань», в котором отметил, что, несмотря на многочисленные преимущества, у города есть ряд недостатков. В частности, он подверг критике набережную Кабана.