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В казахстанском Арысе из-за взрывов на складе боеприпасов объявили режим ЧС

10:35, 24.06.2019
В казахстанском Арысе из-за взрывов на складе боеприпасов объявили режим ЧС
Фото: скриншот видео youtube.com

Жителей казахстанского Арыся эвакуируют в близлежащие города из-за взрывов на складе боеприпасов. На месте работают экстренные службы. Объявлен режим ЧС. В Арысе проживают около 43 тысяч человек.

Известно, что взрывы в городе прогремели в 9.20, сообщает ru.sputniknews.kz. Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых районов.

В министерстве обороны страны подчеркивают, что жертв и пострадавших на данный момент нет, сообщает tengrinews.kz. Причины случившегося выясняются. «Руководством Министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий», — добавляют в ведомстве.

Происшествия
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