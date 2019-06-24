Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на юге Казахстана после взрыва в воинской части

Сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков на юге Казахстана после взрыва на складе в воинской части в городе Арысе.

В Национальном центре данных РГП Института геофизических исследований сообщили, что серия толчков была зарегистрирована с 09.30 до 12.00.

Самый сильный толчок отмечен в 09.37 по местному времени (06.37 мск) с магнитудой колебаний в 3,5 балла.

По данным сейсмологов, причиной толчков стали взрывы боеприпасов на военных складах в Арысе.



Руководитель администрации Туркестанской области Казахстана Умирзак Шукеев рассказал, что в результате взрывов боеприпасов один человек погиб, 31 госпитализирован, передает ТАСС.



Ранее сообщалось, что жителей казахстанского Арыся эвакуируют в близлежащие города из-за взрывов на складе боеприпасов. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

