Башкирия купит 35 городских автобусов за 286,2 млн рублей

Государственный комитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития объявил аукцион на поставку 35 городских автобусов большой вместимости. На эти цели из бюджета региона выделят 286,2 млн рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, пассажировместимость автобуса должна составлять не менее 103 мест, максимальная скорость — не менее 80 км/ч. Он должен иметь дизельный двигатель, автоматическую коробку передач, громкоговоритель, систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционер и т.д.

Ранее правительство Башкирии утвердило план антикризисных мероприятий ГУП «Башавтотранс» на 2019—2020 годы. Согласно документу, в этом году предприятие получит 611,2 млн рублей господдержки.