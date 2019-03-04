Башкирия выделит «Башавтотрансу» 611,2 млн руб «антикризисной» поддержки

Правительство Башкирии утвердило план антикризисных мероприятий ГУП «Башавтотранс» на 2019—2020 годы. Согласно документу, в этом году предприятие получит 611,2 млн рублей господдержки.

Кроме восстановления платежеспособности «Башавтотранса» власти рассчитывают провести ряд мероприятий для увеличения лояльности пассажиров.

«В частности, такие как внедрение единой транспортной карты, разработка гибкой тарифной политики в зависимости от маршрута, ребрендинг и обновление подвижного состава», — говорится в сообщении пресс-службы госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Планируется, что значительная часть средств будет направлена на обновление автопарка. На 2019 год запланировано приобретение 177 автобусов.

Утвержденный вариант антикризисного плана предполагает закрытие убытков и выход предприятия на самоокупаемость в 2021 году.

Напомним, что в конце 2018 года в Башкирии выбрали новый дизайн для автобусов «Башавтотранса». В итоге был выбран дизайн, в котором присутствуют все цвета башкирского флага.



