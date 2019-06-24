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Минниханову в Тюрингии рассказали о внедрении искусственного интеллекта в строительстве

17:48, 24.06.2019
Минниханову в Тюрингии рассказали о внедрении искусственного интеллекта в строительстве
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Тюрингию (Германия) посетил лаборатории Веймарского университета Баухауз, который готовит специалистов в области искусства, дизайна, строительства и архитектуры.

Минниханову рассказали об опыте по внедрению возможностей искусственного интеллекта в строительстве и архитектуре. Одно из основных направлений — это информационное моделирование различных строительных процессов.

Кроме того, президенту РТ рассказали об использовании искусственного интеллекта для развития аддитивного производства. Рустам Минниханов посмотрел видеоролик, в котором созданный специалистами Баухауза принтер печатает строительные панели из бетона.

Отдельно Рустаму Минниханову представили умные датчики, разработанные ИТ-специалистами Баухауза. Приборы способны измерять различные параметры объектов, температуру материала, уровень колебания конструкций и другие параметры, передает пресс-служба президента РТ.

Рустам Миннниханов отметил большой потенциал сотрудничества Баухауза с республиканскими вузами. Ректор КГАСУ Рашит Низамов в свою очередь сообщил, что вуз уже ведет работу с немецкими коллегами.

Напомним, что сегодня делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым прибыла в Германию с рабочим визитом.

ОбществоВласть Татарстан
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